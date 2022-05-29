العدوان السعودي يرتكب 123 خرقاً للهدنة الأممية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح مصدر عسكري يمني أن خروقات العدوان تمثلت في 40 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، حجة، الجوف، صعدة، تعز، البيضاء، الضالع، وجبهات ما وراء الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب.

ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل 11 خرقا بقصف مدفعي للمرتزقة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في المثلث الأسفل في رازح والكمب بالمدافن وكذا في الملاحيط بمحافظة صعدة، وحيران وغرب حرض بمحافظة حجة، وبتار بمحافظة الضالع.

وأفاد بأن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في تباب وادي جارة والصباية في جيزان.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل 71 خرقا بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، صعدة، حجة، تعز، الضالع، البيضاء، وجبهات ما وراء الحدود.

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