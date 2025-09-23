لاريجاني: الأمن القومي الايراني ليس موضوعا للمساومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني قال في تدوينة له علة منصة اكس: أيها الأصدقاء، إصرار إيران على مواقفها ليس عبثا .. الاشتراط على تقليص مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر يعني عمليًا التخلي عن القدرة الدفاعية في مواجهة إسرائيل .. أي إيراني يملك ذرة من الغيرة الوطنية يمكن أن يقبل بمثل هذا القيد؟ الأمن القومي لا يُساوَم عليه