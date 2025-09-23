  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠٩‏/٢٠٢٥، ٨:٠٥ م

لاريجاني: الأمن القومي الايراني ليس موضوعا للمساومة

لاريجاني: الأمن القومي الايراني ليس موضوعا للمساومة

الاشتراط على تقليص مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر يعني عمليًا التخلي عن القدرة الدفاعية في مواجهة إسرائيل .. أي إيراني يملك ذرة من الغيرة الوطنية يمكن أن يقبل بمثل هذا القيد؟ الأمن القومي لا يُساوَم عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي لاريجاني قال في تدوينة له علة منصة اكس: أيها الأصدقاء، إصرار إيران على مواقفها ليس عبثا .. الاشتراط على تقليص مدى صواريخنا إلى أقل من 500 كيلومتر يعني عمليًا التخلي عن القدرة الدفاعية في مواجهة إسرائيل .. أي إيراني يملك ذرة من الغيرة الوطنية يمكن أن يقبل بمثل هذا القيد؟ الأمن القومي لا يُساوَم عليه

رمز الخبر 1963024

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات