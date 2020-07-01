  1. السياسة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٢ ص

تخت روانجي:

مجلس الأمن الدولي لا يدعم قرار واشنطن في تمديد الحظر التسليحي على ايران

مجلس الأمن الدولي لا يدعم قرار واشنطن في تمديد الحظر التسليحي على ايران

قال مندوب ايران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن تصريحات اعضاء مجلس الامن الدولي تدل على عدم دعمهم لقرار أمريكا في تمديد الحظر التسليحي على ايران.

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع "توتير" عقب اجتماع مجلس الامن الدولي الثلاثاء: ان اعضاء مجلس الامن الدولي اعلنوا اليوم مرة اخرى دعمهم للاتفاق النووي والقرار 2231 .

واضاف، ان تصريحاتهم اثبتت انهم لا يدعمون خطوة اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران والذي يعد نقضا للقرار 2231.  

وتابع تخت روانجي: انه على اميركا ان تضع سريعا مسودة قرارها التعيس جانبا قبل ان يتم رفضها مرة اخرى.

وكان مجلس الامن الدولي قد عقد اجتماعا الثلاثاء لدراسة التقرير الدوري للامين العام لمنظمة الامم المتحدة حول تنفيذ القرار 2231 المتعلق بالاتفاق النووي.

رمز الخبر 1905420

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