  1. السياسة
٠١‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٣٤ م

مباحثات ايرانية روسية تركية، قبل انطلاق القمة الثلاثية

مباحثات ايرانية روسية تركية، قبل انطلاق القمة الثلاثية

تباحث مساعدو وزراء خارجية ايران وروسيا وتركيا، خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، تمهيدا للقمة الثلاثية بين الدول الثلاث الضامنة لمسار استانا بشان عملية السلام في سوريا، التي من المقرر أن تعقد اليوم.

وترأس هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي اصغر خاجي لاعداد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا.

وحضر الاجتماع عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية "سيرجي فيرشينين"، وعن الجانب التركي مساعد وزير الخارجية "سدات اونال" .

وتم في هذا الاجتماع التنسيق حول اجتماع القمة للدول الثلاث التي يرأسها حسن روحاني وبحث مسودة البيان الختامي .

علما انه كان من المقرر أن تستضيف إيران القمة السادسة حول عملية استانا، لكنها تأجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبدأت محادثات استانا قبل حوالي ثلاث سنوات بمشاركة إيران وروسيا وتركيا لإنهاء أزمة الحرب الأهلية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، وعلى اثرها استعادت الحكومة السورية الشرعية سيادتها على معظم اراضيها وانهاء  تنظيم داعش الارهابي.

رمز الخبر 1905432

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