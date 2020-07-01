مباحثات ايرانية روسية تركية، قبل انطلاق القمة الثلاثية

وترأس هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين علي اصغر خاجي لاعداد البيان الختامي للقمة الثلاثية بين رؤساء ايران وتركيا وروسيا.

وحضر الاجتماع عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية "سيرجي فيرشينين"، وعن الجانب التركي مساعد وزير الخارجية "سدات اونال" .

وتم في هذا الاجتماع التنسيق حول اجتماع القمة للدول الثلاث التي يرأسها حسن روحاني وبحث مسودة البيان الختامي .

علما انه كان من المقرر أن تستضيف إيران القمة السادسة حول عملية استانا، لكنها تأجلت بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وبدأت محادثات استانا قبل حوالي ثلاث سنوات بمشاركة إيران وروسيا وتركيا لإنهاء أزمة الحرب الأهلية التي استمرت تسع سنوات في سوريا، وعلى اثرها استعادت الحكومة السورية الشرعية سيادتها على معظم اراضيها وانهاء تنظيم داعش الارهابي.