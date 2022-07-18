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١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٢, ٩:٠١ م

غداً الثلاثاء؛

وزير الخارجية السوري يزور طهران

وزير الخارجية السوري يزور طهران

يزور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد العاصمة الإيرانية يوم غد الثلاثاء، حيث يلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، لبحث نتائج قمة أستانا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيجتمع وزير الخارجية السوري مع نظيره الإيراني صباح الأربعاء، وسيبحث المقداد مع أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية ونتائج قمة أستانا، التي تنعقد غداً في طهران بمشاركة زعماء إيران وتركيا وروسيا.

وعشية عقد القمة الثلاثية السابعة لمحادثات استانا في طهران، بمشاركة الرئيسين التركي والروسي وباستضافة الرئيس الايراني، قال وزير خارجية الجمهورية الاسلامية، اليوم الاثنين: "تعقد القمة في ظروف، نأمل من خلالها بأن نتمكن من تكريس الهدف المهم لصيغة استانا، والذي تمثل في خفض التوتر في مناطق الاشتباك".

وأعلن عبداللهيان ان عودة اللاجئين السوريين الى ديارهم ومنازلهم، والمساعدة في استتباب السلام والاستقرار والامن في سوريا هي من الموضوعات التي أدرجت على جدول أعمال قمة طهران الثلاثية بشأن محادثات استانا.

/انتهى/

رمز الخبر 1925295
https://ar.mehrnews.com/news/1925295/

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