مجلس الشورى الاسلامي سيستضيف الأحد المقبل كل من "ظريف" و"صالحي"

وصرح المتحدث بإسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل عمويي" لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن المجس سوف يستضيف يوم الاحد المقبل رئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران على أكبر صالحي.

وأضاف: من المقرر أن يقدم صالحي تقريرا حول فعاليات منظمة الطاقة الذرية الايرانية والقضايا المتعلقة بتعاون هذه المنظمة مع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرح عمويي: نظرا لأهمية ان يكون نواب المجلس على اطلاع بالقضايا المتعلقة بوزارة الخارجية، فان ظريف ايضا سوف يقدم يوم الاحد المقبل تقريرا لنواب المجلس، حول السياسة الخارجية والاجراءات الخاصة بالدبلوماسية الاقتصادية.