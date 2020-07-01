ايران ... 141 حالة وفاة جديدة بكورونا والصحة تحذر من تزايد الإصابات في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 549 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 230 الاف و 211 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 141 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 10 الاف و958 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 191 الف و487 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و81 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 693 الف و242 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

وأضاف: ان العاصمة طهران شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المصابين بكورونا الراقدين في المستشفيات./انتهى/.