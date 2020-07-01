مشاريع إيران الضخمة في مجال الطاقة والكهرباء

وتحضى هذه المشاريع بفوائد جمة للشعب، الى جانب انها تعكس استمرار عملية التنمية في إيران على الرغم من جميع المشاكل، وايضا ستمهد هذه المشاريع الطريق أمام إيران لتصبح مركزا إقليميا للطاقة.

ومن أهم المشاريع التي ستدرج على جدول أعمال صناعة الكهرباء في ايران لهذا العام هي كالتالي: عدم انقطاع التيار الكهربائي وامدادات الطاقة للبلد كله؛ استخدام مكثفات الغاز لتغذية توربينات الغاز؛ منع اهدار الطاقة في قطاع التوزيع؛ زيادة كفاءة محطات الطاقة وتنفيذ محطات بطاقة 1400 ميغاواط في محافظة هرمزكان جنوب إيران، و تنفيذ أول محطة وطنية للطاقة وفقا للظروف المناخية للبلاد.

والى جانب المشاريع المذكورة يتضمن جدول اعمال وزارة الطاقة الايرانية برامج أخرى وهي: تطوير الألياف الضوئية في شبكة الكهرباء وتوسيع محطات الشحن الكهربائي واستبدال 50 ألف مولدة تعمل بالبنزين بمحركات كهربائية، والتحول الرقمي في قطاع توزيع الكهرباء على أساس تكامل النظم التقنية وغير التقنية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 2 في المئة على الأقل من إجمالي محطات الطاقة وتقديم الدعم الكامل لبناء مكيفات الهواء عالية الكفاءة في البلاد، واعداد وتنفيذ معايير الطاقة لمكيفات الهواء بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة .

كما وأعدت وزارة الطاقة والصناعة الكهربائية، هذا العام بالإضافة إلى تصميم برامج محلية، برامج دولية منها اكمال الخط الثالث بقدرة 400 كيلو واط إيران - أرمينيا ؛ وزيادة صادرات الكهرباء إلى البلدان المجاورة وربط شبكة الكهرباء الإيرانية عبر أذربيجان إلى روسيا.