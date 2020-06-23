مسؤول يمني: لن يكون للعدو الصهيوني مكان في مستقبل اليمن

وقال وزير الإعلام اليمني "ضيف الله الشامي" لموقع "المسيرة نت": "إن العدو الصهيوني يرى اليمن خطراً عليه بموقعه الإستراتيجي، ويعمل على إيجاد موطئ قدم له في اليمن عبر دور إماراتي".

وأضاف: "إن الحكومة اليمنية تؤكّد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بلا تفريط أو تبديل".

ودعا وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي "أنور قرقاش" إلى ضرورة الحفاظ على "خطوط مفتوحة" مع الكيان الصهيوني، بحسب إعلام عبري.

جدير بالذكر أن عدّة طائرات إماراتية حطّت في مطار "بن غوريون" في رحلات مباشرة من "أبوظبي" إلى الكيان، بحجّة تقديم المساعدات لفلسطين، لكن الحكومة الفلسطينية رفضت تلك المساعدات، فيما عدتها فصائل فلسطينية "تطبيعاً مرفوضاً".