  1. السياسة
٠٤‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٣٥ ص

روحاني: نأمل أن تشهد علاقات ايران وبيلاروسيا المزيد من التطور

روحاني: نأمل أن تشهد علاقات ايران وبيلاروسيا المزيد من التطور

أبرق الرئيس الايراني حسن روحاني عبر برسالة الى نظيره البيلاروسي مهنئا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، معربا عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين.

واعرب الرئيس روحاني في رسالته الى الرئيس البيلاروسي "الكساندر غريغوروفيتش لوكاشينكو" عن امله بتطوير وتعميق العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا في جميع المجالات في ظل العزم والارادة الجادة لمسؤولي البلدين وجهودهم وهممهم، والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، متمنيا الصحة والنجاح لنظيره البيلاروسي والسعادة والازدهار لشعب بلاده.  

رمز الخبر 1905497

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