روحاني: نأمل أن تشهد علاقات ايران وبيلاروسيا المزيد من التطور

واعرب الرئيس روحاني في رسالته الى الرئيس البيلاروسي "الكساندر غريغوروفيتش لوكاشينكو" عن امله بتطوير وتعميق العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبيلاروسيا في جميع المجالات في ظل العزم والارادة الجادة لمسؤولي البلدين وجهودهم وهممهم، والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، متمنيا الصحة والنجاح لنظيره البيلاروسي والسعادة والازدهار لشعب بلاده.