اعادة فتح 4 معابر حدودية جديدة للتبادل التجاري بين ايران وباكستان

وافادت مصادر رسمية باكستانية مساء الجمعة، انه خلال اجتماع اللجنة الوطنية لادارة مكافحة فيروس كورونا في اسلام اباد، تم اتخاذ قرار لتنشيط 4 معابر حدودية جديدة مع ايران.

ونشرت وزارة الداخلية الباكستانية بيانا رسميا حول استئناف نشاط 4 معابر حدودية جديدة مع ايران وقالت، انه سيتم فتح المعابر الحدودية "غبد، مند، كاتغر، تشادغي" على مدى ايام الاسبوع للتجارة الحدودية بين باكستان والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف البيان الذي وصلت نسخة منه الى مكتب وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء "ارنا" في اسلام اباد، ان المعابر الحدودية الاربعة ستزاول نشاطها رسميا بدءا من يوم الاحد 5 يوليو وتتضمن انشطة الصادرات والواردات وعبور شاحنات السلع بصورة غير محدودة مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية بين البلدين.

وكانت باكستان قد قررت قبل اسبوعين اعادة فتح معبر تفتان –ميرجاوة على مدى ايام الاسبوع للتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر ان لمحافظة سيستان وبلوجستان الواقعة جنوب شرق ايران، 7 اسواق حدودية؛ 5 منها باكستان وهي "ميرجاوة" في زاهدان و"بيشين" في سرباز و"كوهك" و"جالق" في سراوان و"ريمدان" في جابهار و 2 منها مع افغانستان وهما "ميلك" و"كمشاد" في زابل.