أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 4 تموز/ يوليو 2020

وكالة مهر للأنباء:

ايران..

المتحدث باسم الحكومة .. التهديدات الامريكية لن تؤثر على العلاقات التجارية بين ايران وفنزويلا.

جام جم ..

تحركات امريكية تستهدف احتجاز اربع ناقلات نفط ايرانية في طريقها لفنزويلا

جوان ..

استعدادات فلسطينية للقتال ضد الصهاينة ..الفصائل تلوح بالحرب والانتفاضة المسلحة مقابل الضم

اطلاعات..

الاستفتاء العام بروسيا يعبد الطريق أمام بقاء بوتين في السلطة حتى عام 2036

آفتاب يزد ..

روسيا .. مشروع القرار الامريكي ضد ايران يفتقر للمنطق الصحيح وغير مبرر اصلا

قدس ..

محاولات امريكية متشبثة جديدة لعرقلة وصول ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا

كيهان ..

حركة انصار الله اليمنية .. سنستهدف مراكز السلطة في السعودية هذه المرة

رسالت ..

السفير الفلسطيني بطهران .. مصير "اسرائيل" هو الزوال

حمايت ..

الضفة الغربية نحو المقاومة المسلحة..حماس تدعو فتح لحمل السلاح

سياست روز ..

الخارجية العراقية تلوح باحتمال قطع العلاقات الاقتصادية مع تركيا..

رويش ملت..

مستشار رئيس مجلس الشورى ..ايران ستجتاز عقبة اجراءات الحظر بقدراتها وامكانياتها الذاتية.

مردم سالاري ..

بريطانيا تصادر احتياطيات فنزويلا من الذهب في بنوكها لصالح زعيم المعارضة الفزويلية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت













جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، القضاء الامريكي ومحاولة رأب الصدع بالكاريبي، عن اصدار قاضي فدرالي امريكي قرار باحتجاز اربع ناقلات نفط ايرانية في طريقها لفنزويلا.

وتقول الصحيفة ..هذا القرار يعكس عمق الغضب الامريكي من الفشل الذريع امام ايران في البحر الكاريبي بوصول 6 ناقلات ايرانية لفنزويلا. رغم كل التهديدات الامريكية, وهي تهديدات ردت عليها ايران بكل حزم.

ان جنون الغضب الامريكي يقف وراء قرار هذا القاضي الداعي لاحتجاز 4 ناقلات ايرانية اخرى متجهة لفنزويلا و وراء ادراج واشنطن لعدد كبير من السفن والناقلات في قائمة العقوبات لتعاملها مع ايران , ولكن من غير المحتمل ان تجرؤ امريكا على عرقلة مسار هذه الناقلات لدى وصولها للكاريبي الباحة الخلفية لامريكا.

سياست روز ..

صحيفة سياست روز سلطت الضوء على الاجواء في الاراضي الفلسطينية في مقالها، الانتفاضة المسلحة مقابل الضم.

وجاء في الصحيفة ..حركتا حماس وفتح توصلتا لاتفاق بشأن انتهاج استراتيجية موحدة مقابل مخطط الضم تدور حول محور الانتفاضة المسلحة.

ويأتي هذا التفاهم لمهم بعد سنوات من الاخلافات بين الحركتين, ويبدو بوضوح ان هناك ارادة فلسطينية موحدة نحو الاعداد لانتفاضة مسلحة شاملة في الضفة الغربية.

ان هذا التطو البالغ الاهمية رسالة انذار فلسطينية واضحة للكيان الصهيوني من التبعات التي سيواجهها في حالة اصراره على تفعيل مخطط الضم.

خراسان ..

حول الضغوط الداخلية المتزايدة التي يواجهها الرئيس الامريكي, كتبت صحيفة خراسان في مقالها، المحكمة العليا ضد ترامب، ثلاثة قرارات اصدرتها المحكمة العليا في امريكا في 3 اسابيع صبت كلها لصالح الديمقراطيين لشكل ضربة جديدة لترامب.

والقرارات ترتبط بالاجهاض و حقوق المثليين في العمل وكذلك برنامج اوباما لمساعدة ابناء المهاجرين غير القانويين في امريكا .

هذه القرارات جاءت بمثابة ضربة جديدة لمكانة ترامب المهزوزة بسبب ضعف ادارته في مواجهة تفشي كورونا وبالطبع بسبب تفجر احتجاجات ضد العنصرية ایضا.

وجاءت ضربة هذه القرارات اكثر قسوة في ظل تشدد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي عمل الجمهوريون انفسهم على ايصاله للمنصب.

مردم سالاراي ..

صحيفة مردم سالاراي كتبت في مقالها، ترامب ومخطط اعتراض ناقلات ايرانية متجهة لفنزويلا..يعكس استنجاد ترامب بالقضاء الامريكي لعرقلة وصول ناقلات نفط ايرانية لفنزويلا محاولة لتصعيد الضغوط على طهران وكاركاس.

وذلك وسط تساؤلات دولية جدية بشأن مدى شرعية وقانونية اي تحرك عسكري امريكي خارج حدود الولايات المتحدة استنادا على حكام وقوانين داخلية امريكية .

ان ما تريده واشطن من وراء عرقلة وصول ناقلات نفط ايرانية اخرى لفنزويلا وبالاستناد على قرار قاضي فدرالي هوعرقلة صادرات ايران النفطية وتوجيه ضربة قوية للاقتصاد الفنزويلي.

ولكن ترامب سيضع نفسه في مأزق حقيقي في حالة اعتراض طريق الناقلات الايرانية, فلدى ايران خيارات حازمة عديدة للرد.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا خاصا يتحدث عن، ابرام شركات أماراتية أتفاقيات مع شركتين "اسرائيليتين" ونقرأ في الصحيفة ..

كشفت اذاعة القوات الصهيونية عن ابرام اثنان واربعون شركة اماراتية لاتفاقيات تعاون مع شركتين رسميتين صهيونيتين وحسب هذه الاذاعة تغطي الاتفاقيات مجالات التعاون الطبي والتقني.

لكن المسألة هنا هي ان الشركتين تابعتين للجيش الصهيوني الاولى شركة الصناعات الجوية والاخرى شركة رافال المصنعة لصواريخ جو_ جو بهذا الاسم .

وكانت الامارات قد اعلنت قبل اسابيع عن بدء تعاون مع الكيان الصهيوني قالت انه في مواجهة فيروس كورونا.

کیهان ...

سلطت صحيفة كيهان الضوء على اطلاق حركة انتصار الله اليمنية تحذيرات خطيرة للسعودية, وجاء في تقرير الصحيفة، الثوار اليمنيون ..سنستهدف مؤسسات السلطة بالسعودية، حذرت حركة انصار الله في ردهاعلى الغارات السعودية الاخيرة من انها ستستهدف مراكز ومؤسسات السلطة في النظام السعودي.

واوضح المتحدث باسم القوات اليمنية المشتركة العميد يحيى سريع ان مؤسسات ومراكز النظام السعودي ستكون هدفا لصواريخ ومسيرات القوات اليمنية, مضيف ان القوات اليمنية لم ولن تستهدف الشعب السعودي المظلوم ابدا.