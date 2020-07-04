الجيش السوري يلحق خسائر فادحة بداعش في البادية

وشنّ تنظيم داعش الوهابي ، بحسب المصدر نفسه، ليل الخميس الجمعة هجوماً على مواقع للقوات السورية في محيط مدينة السخنة في ريف حمص الشرقي اندلعت إثره اشتباكات لا تزال مستمرة بين الطرفين. وتدخلت الطائرات الحربية.

وأفاد المرصد عن مقتل 26 عنصرا من تنظيم داعش الوهاابي جراء الاشتباكات والغارات.

ورغم تجريده من مناطق سيطرته في شرق سوريا قبل أكثر من عام، لا يزال التنظيم الارهابي ينتشر في البادية السورية المترامية الأطراف والتي تمتد من ريف حمص الشرقي وصولاً إلى الحدود العراقية.

ويشن عناصر تنظيم داعش الارهابي بين الحين والآخر هجمات على مواقع الجيش السوري في المنطقة، تستهدف أحياناً منشآت للنفط والغاز.

وغالباً ما ينفّذ تنظيم داعش الوهابي عمليات خطف ووضع عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية تطال أهدافاً مدنية وعسكرية في آن.