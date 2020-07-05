روحاني: هناك مؤشرات جيدة تدلّ على نجاحنا في تطبيق الإقتصاد غير النفطي

روحاني أوضح باجتماع الهيئة الاقتصادية للحكومة اليوم الاحد، بأن العدو وعبر شن حرب نفسية معقدة والضغوطات الاقتصادية يحاول إفشال تجربة الاقتصاد غير النفطي في ايران.

وبيّن أن العدو أوجد مشاكل لصادرات النفط الايراني ويرمي بكل ثقله لمنع نقل أرصدة ايران الى الداخل ومن جهة ثانية يسعى جاهدا للايهام بان السياسات الاقتصادية اللا نفطية غير ناجحة، وأن الاقتصاد قيد الانهيار بسبب الحظر، فيما المؤشرات الاساسية تظهر عدم نجاح العدو في هزيمة ايران.

وشدد رئيس الجمهورية على أن بالشهور الماضية وبسبب تفشي فيروس كورونا واغلاق المعابر الحدودية على إثره، شهدت الصادرات والواردات توقفا لبرهة، مطمئنا الشعب الايراني بأن ومع عودة التبادل التجاري الى مستوى ما قبل كورونا، ستعود عملية الاستيراد والتصدير لطبيعتها، وبلوغ الاستقرار في الاقتصاد وسوق الصرف.