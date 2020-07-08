روسيا تشيد بتطوّر الصواريخ البالستية اليمنية وتحذّر السعودية

ونقلت صحيفة "إزفيستيا" الروسية عن خبراء عسكريين روس قولهم: "إن الدفاعات الجوية السعودية فشلت في إعتراض معظم الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية التي أطلقها "أنصار الله" على المملكة".

وفي هذا الصدد قال الخبير العسكري "فلاديسلاف شوريجين": "إنهم في روسيا يشاهدون تطوراً سريعاً في قدرات وتقنيات الأسلحة التي يطورها "أنصار الله".

وأضاف: "نشهد تطوراً سريعاً لصواريخ أنصار الله ففي السابق إستخدموا الصواريخ الباليستية المتقادمة من ترسانات الجيش اليمني وأخرى صُنعت محلياً والآن ينفذون هجمات مركبة بمستويات مختلفة نوعياً".

كما لفت الخبير العسكري الروسي إلى أن "انصار الله" باتوا يمتلكون صواريخ باليستية ومجنحة عالية الدقة وبمدى يصل إلى ألف كيلو متر فما فوق، بجانب طائرات مسيرة هجومية.

مشيراً إلى أن هجمات المقاومة اليمنية على العدوان السعودي أثبتت أنهم يتمتعون بقدرة عالية في تنسيق هجومهم بأكثر من نوع من الأسلحة ويستغلون بحرفية وظيفة الطائرات المسيرة الإستطلاعية”.

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