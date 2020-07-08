ايران ... تسجيل 153 وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين 209،436 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و 691 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 248 الاف و 379 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 153 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 12 الاف و84 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 209 الف و463 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و309 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليون 872 الف و391 فحص كورونا في مختبرات البلاد.