الرئيس روحاني يهنئ مادورو بمناسبة اليوم الوطني لفنزويلا

بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الأحد، برقية تهنئة الى نيكولاس مادورو، بمناسبة اليوم الوطني لفنزويلا البوليفارية، مؤكدا ضرورة تعميق العلاقات الودية والإستراتيجية بين البلدين.