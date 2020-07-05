الرئيس روحاني يهنئ مادورو بمناسبة اليوم الوطني لفنزويلا

وأكد روحاني ثقته بأن فنزويلا ستشهد في المستقبل القريب التغلب على المشكلات والصعاب الراهنة بفضل مقاومة حكومتها وشعبها.
وأعرب روحاني عن خالص التهاني للرئيس الفنزويلي بحلول اليوم الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والتوفيق، ولشعبه السعادة والرخاء.
بعث رئيس الجمهورية حسن روحاني اليوم الأحد، برقية تهنئة الى نيكولاس مادورو، بمناسبة اليوم الوطني لفنزويلا البوليفارية، مؤكدا ضرورة تعميق العلاقات الودية والإستراتيجية بين البلدين.
وأكد روحاني ثقته بأن فنزويلا ستشهد في المستقبل القريب التغلب على المشكلات والصعاب الراهنة بفضل مقاومة حكومتها وشعبها.
وأعرب روحاني عن خالص التهاني للرئيس الفنزويلي بحلول اليوم الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والتوفيق، ولشعبه السعادة والرخاء.
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