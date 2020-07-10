الصحة الايرانية تسجل 142 حالة وفاة و 2262 اصابة جديدة

وقالت لاري اليوم الجمعة في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2262 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ليرتفع عدد المصابين الى 252720 من ضمنهم 3319 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 215015 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 142 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 12447 شخصا.

وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية اجراء مليون و 922 الفا و 501 اختبار للكشف عن الاصابة بالمرض.

واوضحت بان محافظات خوزستان وهرمزكان وبوشهر وكرمانشاه وكردستان وايلام واذربيجان غربي واذربيجان شرقي وخراسان رضوي هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات طهران واصفهان ومازندران وكلستان والبرز وكرمان ويزد وسيستان وبلوجستان وهمدان واردبيل هي في حالة الانذار.