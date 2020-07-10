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١٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:١٠ م

الصحة الايرانية تسجل 142 حالة وفاة و 2262 اصابة جديدة

الصحة الايرانية تسجل 142 حالة وفاة و 2262 اصابة جديدة

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سما سادات لاري بان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 252720 والمتعافين 215015 والمتوفين 12447 شخصا.

وقالت لاري اليوم الجمعة في تصريحها الصحفي اليومي، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2262 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في البلاد ليرتفع عدد المصابين الى 252720 من ضمنهم 3319 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت، ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان 215015 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 142 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد المتوفين الى 12447 شخصا.

وتابعت المتحدثة، انه تم لغاية اجراء مليون و 922 الفا و 501 اختبار للكشف عن الاصابة بالمرض.

واوضحت بان محافظات خوزستان وهرمزكان وبوشهر وكرمانشاه وكردستان وايلام واذربيجان غربي واذربيجان شرقي وخراسان رضوي هي الان في الحالة الحمراء، فيما محافظات طهران واصفهان ومازندران وكلستان والبرز وكرمان ويزد وسيستان وبلوجستان وهمدان واردبيل هي في حالة الانذار.

رمز الخبر 1905655

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