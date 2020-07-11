تنسيق صهيوني لإخراج السعودية من فضيحة مقتل "خاشقجي"

وكتب "كوهين" في تغريدة على "تويتر": "وفد سعودي برئاسة سعود القحطاني موجود في تل ابيب الآن، طالباً الوساطة لإعتماد نطق القضاء السعودي بقضية خاشقجي لدى حكومة الولايات المتحدة وأيضاً لشراء برامج تخص الأمن السيبراني".

وقال وكيل النيابة العامة "شلعان الشلعان" آنذاك: "إنه جرى التحقيق مع "سعود القحطاني" المستشار السابق في الديوان الملكي، لكن لم يواجه إتهامات وتم الإفراج عنه رفقة اللواء "أحمد عسيري".

واحتفل المجرم "القحطاني" بخروجه سالما، وذلك بعدما أوفى ولي العهد السعودي "بن سلمان" بوعده أن يخرجه من هذه القضية كالشعرة من العجين.

وكان قد تمت تبرئة القحطاني في وقت تدل كل الشواهد على تورطه مباشرة في الجريمة، وخاصة بعد كشف السلطات التركية الكثير من الفضائح التي تدل على تورطه المباشر في الجريمة./انتهى/