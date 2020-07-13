قائد الثورة يتحدث مع نواب المجلس بشكل مباشر/ تسجيل 194 وفاة جديدة جراء كورونا

طيران الجيش الايراني سيحصل قريباً على صواريخ بمدى 20 و100 كم

صرح قائد طيران الجيش الايراني العميد يوسف قرباني الاحد خلال مراسم افتتاحية مهرجان "مالك الأشتر":أن طيران الجيش حقق انجازات ملحوظة في مجال الدفاعي والامني وصواريخ "أطلق وأنس" (Fire&Forge) والصواريخ النقطية وصواريخ 8،5 كم، قائلا: باذن الله قريبا سنحصل الى صواريخ يصل مداها الى 20 كم و100 كم.

الشبهات المطروحة حول الإتفاق الإيراني_الصيني ما هي إلّا محاولة للضغط على ايران

اكد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية في ايران محمود واعظي بان برنامج التعاون الشامل بين ايران والصين للاعوام الـ 25 القادمة لم يتم الاتفاق النهائي حوله لغاية الان، لافتا الى ان الاعداء يهدفون للضغط على ايران من خلال طرح مزاعم حول هذا البرنامج.

314 وحدة صناعية معطلة تستأنف اعمالها في ايران

أعلنت منظمة الصناعات الصغرى والمدن الصناعية الايرانية عن إعادة تشغيل 314 وحدة صناعية معطلة منذ 20 مارس/آذار 2020.

194 شخصاً توفي جراء كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 12 الاف و829 شخصا، بعد تسجيل 194 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و186 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

قائد الثورة الإسلامية يدعو الى وحدة كافة صفوف الشعب مقابل الأعداء

تحدث قائد الثورة الاسلامية الاحد عبر الاتصال المرئي مع نواب مجلس الشورى الاسلامي، حيث أكد سماحته على ضرورة وحدة وإنسجام الصفوف في البلاد، رغم اختلاف الأراء ووجهات النظر، أمام العدو الذي يوظف كافة امكانياته السياسية والاقتصادية والاعلامية لمحاربة ايران.