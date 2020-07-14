تسجيل 179 حالة وفاة جديدة جراء كورونا في ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الثلاثاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و521 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 262 الاف و 173حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 179 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 13 الاف و211 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 252 الف و270 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و389 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و23 الف و79 فحص كورونا في مختبرات البلاد.