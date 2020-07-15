المراكز العسكرية شهدت أقل نسبة من الضحايا جراء كورونا في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري أجرى اليوم الاربعاء، زيارة لجامعة "شهيد ستاري" للطيران العسكري.

وفي اشارة الى اهمية رعاية التعليمات الصحية، قال سياري: أن المراكز العسكرية في البلاد كانت ضمن الأماكن الأكثر أماناً من حيث الإلتزام بالبروتوكولات الصحية وشهدت أقل نسبة من الضحايا جراء تفشي كورونا، ونأمل ان يتم الحفاظ على هذه الوتيرة.

وتفقد الادميرال سياري مختلف اقسام الجامعة وزار المشاريع والانجازات العلمية لها في المعرض.

ورافق سياري خلال هذه الزيارة قائد الجيش الايراني العميد الطيار عزيز نصيرزاده.