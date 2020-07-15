  1. العلوم
١٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:١٤ م

وزير الصحة الايراني:

أول منتج وطني لعلاج وباء "كورونا" سيعرض الاسبوع المقبل في الأسواق

أول منتج وطني لعلاج وباء "كورونا" سيعرض الاسبوع المقبل في الأسواق

صرح وزير الصحة الايراني مسعود نمكي أن اول عقار طبي لمرض كوفيد-19 منتج وطنياً سيعرض في الاسبوع المقبل في الاسواق، وسوف لن يكن هناك نقص لهذا الدواء بالبلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي صرح للصحفيين على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أنه لم يتم العثور على عقار طبي مؤثر خاص لعلاج مرض كوفيد-19 في العالم، لكن في ايران يتم استخدام عقاري "ريمديسيفير " (Remdesivir) و"فافيبيرافير" (Favipiravir).

واضاف: نظرا لتأكيد فعالية عقار "رمدسيفير" استغل بعض الانتهازيين الفرصة  وقاموا بتهريب وعرض الانواع المزورة من هذا الدواء في الاسواق.

وتابع: منذ امس تم توزيع هذه الدواء بمقادير كافية، وفي الاسبوع المقبل سيتم عرض أول نسخة وطنية لهذه العقار في الاسواق، ولن نعد نواجه اي نقص منه./انتهى/.

رمز الخبر 1905802

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 7 + 6 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي