أول منتج وطني لعلاج وباء "كورونا" سيعرض الاسبوع المقبل في الأسواق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الصحة الايراني سعيد نمكي صرح للصحفيين على هامش إجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، أنه لم يتم العثور على عقار طبي مؤثر خاص لعلاج مرض كوفيد-19 في العالم، لكن في ايران يتم استخدام عقاري "ريمديسيفير " (Remdesivir) و"فافيبيرافير" (Favipiravir).

واضاف: نظرا لتأكيد فعالية عقار "رمدسيفير" استغل بعض الانتهازيين الفرصة وقاموا بتهريب وعرض الانواع المزورة من هذا الدواء في الاسواق.

وتابع: منذ امس تم توزيع هذه الدواء بمقادير كافية، وفي الاسبوع المقبل سيتم عرض أول نسخة وطنية لهذه العقار في الاسواق، ولن نعد نواجه اي نقص منه./انتهى/.