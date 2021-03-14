الاستفادة من العلم والمعرفة أمر ضروري لتحديد تهديدات العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان المساعد التنسيقي للجيش الايراني الادميرال "حبيب الله سياري" قال خلال افتتاح معرض إنجازات معسكر الجهاد العلمي التابع لجامعة قيادة وأركان الجيش: "اليوم الحرب في مجال العلم، كما ان أدوات جمع المعلومات تحتاج أيضا إلى العلم، والناجح هو الذي يستفيد من هذا المجال".

وصرح الأدميرال سياري بأنه لا يمكن عمل شيء اليوم دون المعرفة اللازمة وإلا سنخطئ، قائلا: نحن فخورون بعملنا البحثي".

واكد انه إذا كان العلم هو أولويتنا، فسنحدد بالتأكيد التهديد جيدا ويمكن أن يكون لدينا عدة سيناريوهات ونكون مستعدين للتعامل مع أي تهديد.

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