تسجيل 199 حالة وفاة جديدة جراء كورونا والمتعافين 227 الف و561 شخصاً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و388 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 264 الاف و 561 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 199 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 13 الاف و410 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 227 الف و561 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و411 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و48 الف و49 فحص كورونا في مختبرات البلاد.