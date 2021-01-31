الثورة الاسلامية أفشلت هيكلية النظام ثنائي للقطب العالمي

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان قائد سلاح الجو في الجيش الايراني العميد الطيار عزيز نصير زاده قال إن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة غيّرت بشكل أساسي كل المعادلات والنماذج في العالم. مضيفا ان الثورة الإسلامية طرحت مدرسة فكرية وموقفا ساميا في العالم و أفشلت هيكلية النظام ثنائي للقطب العالمي وقدمت إيران كقوة صاعدة.

وقال ان الكثير من التطورات التي تشهدها المنطقة اليوم ونهوض الشعوب الحرة والمسلمة في أفغانستان والعراق وسوريا والبحرين واليمن تأثرت بهذا النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الايرانية.

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