مدينة "جاسك" المطلة على بحر عمان ستتحول لأهم ميناء نفطي عمّا قريب

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" صرح خلال مراسم تدشين 20 مشروع مائيا وكهربائيا في محافظة هرمزكان اليوم الخميس، بان منطقة جاسك "جنوب شرق" المطلة على بحر عمان سوف تتحول إلى أهم ميناء نفطي في البلاد عما قريب.

وأضاف روحاني ، أن مكانة وأهمية جاسك كميناء لتصدير النفط ستتعزز يوما بعد يوم.

وتعمل ايران على مشروع لمد خط أنابيب ينقل النفط الخام من منطقة "غورة" في بوشهر(جنوب) الى "جاسك" (جنوب شرق) بمسافة تتخطى 1000 كم، بهدف انشاء ميناء لتصدير النفط دون الحاجة بالمرور من مضيق هرمز الاستراتيجي.

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