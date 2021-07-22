تدشين مشروع "غوره - جاسك" النفطي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تشغيل خط أنابيب النفط الخام "غوره - جاسك" والتحميل الأول للصادرات النفطية الإيرانية من بحر عمان بدأت قبل دقائق بحضور حسن روحاني.

ويقوم خط الأنابيب بتوصيل النفط الخام إلى المحطة والمنشآت البحرية لتصدير النفط الخام واستيراده على شواطئ بحر عمان، من منطقة غوره في محافظة بوشهر، ويصل إلى جاسك من أقاليم بوشهر وفارس وهرمزجان.

هذا المشروع ، الذي أوجد فرص عمل لـ 10،000 شخص باستثمار 53،000 مليار تومان، بالإضافة إلى تنويع قواعد التصدير في البلاد وتطوير منطقة مكران، سيؤدي إلى مزيد من الازدهار والإنتاج والأنشطة الاقتصادية في هذه المنطقة من خلال بناء المصافي والبتروكيماويات في المستقبل.

وتم تصميم خط أنابيب النفط الخام بقدرة نقل مليون برميل من النفط الخام يوميا عبر محطة جاسك الجديدة وسيُصدر مبدئيا 300000 برميل من النفط الخام يوميا.

يشتمل مشروع خط أنابيب النفط الخام غوره - جاسك على خط أنابيب بطول 1000 كيلومتر و 42 بوصة مزود بخمس مضخات ومحطتي مدفعية ومحطة وخزانات سعة 500 ألف برميل بسعة 10 ملايين برميل من النفط ومنشآت بحرية لتصدير النفط الخام./انتهى/