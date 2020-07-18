المجلس الانتقالي اليمني يعلن مقتل أحد قادته

وقال مصدر في ميليشيات المستقيل "منصور هادي" المدعوم من السعودية: "إن قائد الكتيبة الثانية في لواء المهام الخاصة التابع للمجلس الانتقالي "مقبل الحنشي" لقي مصرعه بعدن في ظروف غامضة".

وأكّدت وسائل إعلام يمنية أن سكان محليين في عدن عثروا على جثة القائد الأمني مقتولا في أحد شواطئ مدينة "خور مكسر" شرقي عدن وعليها آثار طلقات نارية.

جدير بالذكر أنه رغم إعلان التحالف العدوان "السعودي_الاماراتي" لهدنة في أبين، في 24 حزيران/ يونيو الماضي، ونشره لمراقبين بعدها بيومين، إلا أن الخروقات ظلت مستمرة بشكل متقطع، تزامنا مع المشاورات التي تقودها الرياض لإنهاء الأزمة بين الجانبين.‎

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