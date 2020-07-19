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١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢٥ م

في الساعات الـ24 الماضية:

تسجيل 2،182 حالة اصابة جديدة بكورونا و عدد الوفيات 209 شخصاً

تسجيل 2،182 حالة اصابة جديدة بكورونا و عدد الوفيات 209 شخصاً

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و188 شخصاً، بعد تسجيل 209 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و182 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأحد، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و182 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 273  الاف و 788 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 209 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 14 الاف و188 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 237 الف و652 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و556 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و148 الف و999 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

رمز الخبر 1905892

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