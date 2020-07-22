  1. السياسة
٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٠٩ م

قال قائد سلاح الجو الايراني:

أعدائنا يعرفون مدى جهوزية قواتنا وننصحهم بعدم إختبار هذه القوات

أعدائنا يعرفون مدى جهوزية قواتنا وننصحهم بعدم إختبار هذه القوات

أكّد قائد سلاح الجو الايراني العميد "طيار عزيز نصير زاده" أن الجاهزية القتالية لسلاح الجو الايراني في أعلى المستويات وغير قابلة للاختبار.

وقال "نصير زاده" في تصريح أدلى به أمام حشد من طلبة جامعة الشهيد "ستاري" للطيران في معسكر تدريبي بشمال ايران اليوم الاربعاء: "إن الهدف من إقامة معسكرات التدريب هو تعزيز الروح المعنوية للجيش واكتساب المهارات في استخدام الأسلحة الفردية وتعريف ضباط سلاح الجو مستقبلا على الظروف الصعبة والحرجة للدفاع عن مبادئ الثورة الإسلامية في إيران".

وأضاف: "إن حسابات الأعداء خاطئة عن الشعب الإيراني ولهذا لايستطيعون فهم طبيعة ثورتنا الشعبية".

وأكد أن الأمن مستتب على الحدود الجوية للبلاد، مشدّداً على أن إن الأعداء يعرفون جيداً أن الجاهزية القتالية لقواتنا المسلحة غير قابلة للاختبار.

ونوه في ختام كلمته الى ان الحفاظ على القوة الدفاعية ، ومراقبة العدو ، وإصدار الإنذارات في الوقت المناسب ، ومجابهة أي نشاطات الاعداء صنعت القوة الردعية للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1905994

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