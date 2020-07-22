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٢٢‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٢٠ م

الصحة الإيرانية:

عدد ضحايا كورونا يصل الى 14،853 شخصاً بعد تسجيل 219 وفاة جديدة

عدد ضحايا كورونا يصل الى 14،853 شخصاً بعد تسجيل 219 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الايرانية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا الى 14 الاف و853 شخصاً، بعد تسجيل219 حالة وفاة جديدة، كما تم رصد الفي و586 حالة اصابة جديدة بهذا المرض خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت:  خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و586 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 281  الاف و 413 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 219 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 14 الاف و853 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 244 الف و840 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و609 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و228 الف و977 فحص كورونا في مختبرات البلاد.

رمز الخبر 1905999

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