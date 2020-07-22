عدد ضحايا كورونا يصل الى 14،853 شخصاً بعد تسجيل 219 وفاة جديدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري اعلنت اليوم الأربعاء، عن آخر الاحصائيات بخصوص كورونا في ايران.

وقالت: خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و586 حالة إصابة بكورونا، وبذلك وصل عدد الاصابات الى 281 الاف و 413 حالة في البلاد.

وأضافت لاري: خلال الساعات الـ24 الماضية توفي 219 شخصا جراء الاصابة بكوفيد 19 ليصل العدد الاجمالي لضحايا المرض منذ بداية تفشيه في البلاد الى 14 الاف و853 شخصا.

وتابعت: لحد الآن قد تماثل 244 الف و840 شخصا بالشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني ثلاثة الاف و609 من حالة حرجة ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأضافت لاري أنه لحد الان تم إجراء مليونين و228 الف و977 فحص كورونا في مختبرات البلاد.