العميد موسوي: بلغ الجيش الإيراني من القوة بحيث تؤهله إلى أداء أدوار على مختلف الجبهات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في كلمة القاها خلال مراسم استعراض الخدمة الذي اقيم اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الوطني للجيش الايراني، قال العميد موسوي: نؤكد للشعب الايراني أن القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايراني تقف سدا منيعا في مواجهة الاعداء، وتقف الى جانب ابناء الشعب.

واضاف: نشكر الله على الخدمة العسكرية للثورة الإسلامية والنظام الإسلامي وبلدنا الحبيب إيران ، ونعبر عن امتنانا لأننا تحت قيادة الولي الفقيه ونحن فدائيو الشعب الايراني.

وأكد انه لا يوجد جيش في العالم محبوب ومدعوم من قبل الشعب مثل الجيش الايراني، مشيرا الى ان جميع تشكيلات الجيش ستبقى الى جانب الشعب في الاوقات الصعبة.

واضاف العميد موسوي: ان الجيش وصل اليوم إلى قوة تمكنه من لعب دور في مختلف المجالات ويفخر بذلك، مضيفا: في نفس الوقت، يعمل مقاتلو الجيش في القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي جنبا الى جنب مع إخواننا في الحرس الثوري وقوى الامن الداخلي لحماية حدود البلاد وثغوره، وقام باستعراض الخدمة في 34 مدينة، ويقدم خدماته الطبية في 49 مدينة.

واردف قائد الجيش الايراني قائلا: هذه القدرة تم اكتسابها في ظل الجمهورية الاسلامية الايرانية وقيادة الاقئد العام للقوات المسلحة.

واعرب العميد موسوي عن شكره لجميع افراد القوة البرية في الحدود الشرقية والغربية للبلاد ، وجميع الطيارين وكوادر القوة الجوية، والاعزاء في مقر الدفاع الجوي، وقوة الدفاع الجوي، وافراد القوة البحرية لاسيما الاعزاء في المتواجدين في المدمرتين "نقدي" و"الوند" اللتان تبحران في اعالي البحار رافعين العلم الايراني.

كما خص القائد العام للجيش الايراني بالشكر والتقدير لاكثر من 11 من كوادر الطبابة العسكرية بجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين يقفون جنبا الى جنت مع الكوادر الصحية في البلاد لمواجهة وباء كورونا.

ذكر انه في استعراض الخدمة الذي اقامه الجيش الايراني صباح اليوم الجمعة تحت شعار "حماة الوطن سواعد السلامة" تم عرض معدات مكافحة التلوث، والمستشفيات المتنقلة، والمركبات الخفيفة والثقيلة المعدلة للاستخدام في عمليات التعقيم والتطهير، وكذلك جانبا من الجهود المخلصة التي يقدمها الجيش لمكافحة تفشي فيروس كورونا.