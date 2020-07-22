زيارة موسكو أفضت إلى نتائج إيجابية / علاقات طهران وبغداد ستشهد نمواً بعدة مجالات

وقدم ظريف خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرا حول زيارته الاخيرة لموسكو من اجل تسليم رسالة رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" الى نظيره الروسي "فلاديمير بوتين".

الى ذلك، وصف الرئيس روحاني زيارة رئيس وزراء العراق "مصطفى الكاظمي" امس الثلاثاء الى ايران، بانها "مثمرة"، وان العلاقات بين طهران بغداد ستشهد نموا في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية.

وفيما نوه الى مكانة ايران الستراتيجية في المنطقة، قال روحاني : ان الاعداء يعجزون عن اقصاء الجمهورية الاسلامية من المعادلات العالمية؛ مضيفا ان ايران استطاعت خلافا لمزاعم الامريكيين الذين ترقبوا اخضاعها امام الحظر الشديد خلال 3 اشهر كحد اقصى، لكنها استطاعت الصمود على مدى عامين ونصف العامة بوجه تلك الضغوط.

واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب في بناء التعاون والصداقة القائمة على اسس الاحترام المتبادل مع كافة الدول وتدأب على الالتزام بجميع تعهدات ها الثنائية والدولية.