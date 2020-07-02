قال الرئيس الايراني "حسن روحاني" ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تواصل تحقيق الانجازات رغم الحظر الاميركي الظالم المفروض على البلاد.
وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم جرت عبر الاجواء الافتراضية لتدشين مشاريع وطنية من قبل وزارة الطاقة في محافظتي فارس وكرمانشاه، صرح الرئيس روحاني انه في الوقت الذي يفرض فيه النظام الاميركي الظالم الحظر والضغوط على البلاد يوميا نقوم نحن بتدشين منجزات جديدة بكل فخر.
واعرب عن امله بتنفيذ جميع البرامج المدرجة في جدول اعمال الحكومة واضاف، اليوم ورغم الضغوط والحظر فان الشعب والحكومة والمسؤولين على استعداد دائم لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات قدر استطاعتهم.
حادث نطنز لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الانشطة الجارية هناك
اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان احدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز النووي تضررت اثر تعرضها لحادث فجر اليوم الخميس لافتا ان التحقيق یجری بشان هذا الحادث حاليا.وأفادت وكالة مهر للانباء انه وبحسب مركز الدبلوماسية العامة والاعلام في منظمة الطاقة الذرية الايرانية أوضح "كمالوندي": ان الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الانشطة الجارية في هذا المركز.
وقال انه لا داعي للقلق نظرا لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة من احتمال حدوث التلوث، مضيفا ان فرق خبراء يتواجدون الان في مكان الحادث لدراسة السبب.
غيض من فيض جرائم واشنطن؛ذكرى اسقاط طائرة الركاب الايرانية على يد الامريكيين
أقلعت طائرة الركاب الإيرانية بتاريخ ۳ تموز۱۹۸۸ قاصدة دبي، وبعد توقف قصير في بندر عباس واصلت طريقها، إلا ان صواريخ الغدر الامريكي التي انطلقت من البارجة "يو اس اس فينسنس" لم تسمح للطائرة بالوصول.
النظام البعثي العراقي يساعد امريكا بمهمته
كانت امريكا دائما تسعى لمساعدة النظام البعثي العراقي ولاجل ذلك قامت بارسال البارجة 'يو اس اس فينسنس' التابعة للقوة البحرية الاميركية المصممة لمجابهة الاسلحة الروسية المتطورة الى المنطقة. قائد البارجة " فيل راجرز" ومنذ اللحظات الاولى كانت مهمته التعرض الى القطعات البحرية الايرانية ويشهد على ذلك الضباط المرافقين له , وان المسؤولين في واشنطن كانوا يعتقدون ان القوات الايرانية تسعى لتدمير البارجة فينسنس.
وفي هذا الصدد يقول راجرز :"انه اتخذ القرار الصحيح بالاطلاق على الطائرة الايرانية حماية للبارجة وطاقمها". ولكن الخبراء والملفات الصوتية في البارجة تنقض كلام راجرز واعترفت اذاعة الـ "بي بي سي " ان البارجة فينسنس وبما تملكه من اجهزة الكترونية كان بامكانها معرفة نوع الطائرة".
ایران تسعى لإستضافة كأس آسيا 2027
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه تلقى طلبات من خمسة إتحادات وطنية من أجل إستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وذلك بعد نهاية الموعد النهائي لإبداء الرغبة باستضافة البطولة والمحدد لغاية 30 يونيو 2020.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الإتحادات التي ترغب في إستضافة البطولة هي "الإتحاد الهندي لكرة القدم والإتحاد الإيراني والإتحاد القطري والإتحاد السعودي والإتحاد الأوزبكي".
وتقدم الشيخ "سلمان بن إبراهيم آل خليفة" رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الإتحادات الوطنية الخمسة لإهتمامها الكبير بالبطولة، مشدّدا ًعلى أن التنافس الكبير على إستضافة كأس آسيا يعكس المكانة الكبيرة التي تتمتع بها هذه البطولة.
الخليج الفارسي شاهدٌ على جرائم أمريكا في المنطقة منذ زمن بعيد
كتبت وزارة الخارجية الإيرانية في صفحتها الخاصة على منصة "تويتر": " الخليج الفارسي شاهدٌ على جرائم أمريكا في المنطقة".
وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وبمناسبة ذكرى سقوط طائرة الركاب الإيرانية بفعل أمريكا كتبت وزارة الخارجية الإيرانية على صفحتها الخاصة في "تويتر": " ما هي حقوق البشر الامريكية؟ الجواب: هو إلتزام منقطع النظير في قتل البشر".
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