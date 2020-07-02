وفي كلمته اليوم الخميس خلال مراسم جرت عبر الاجواء الافتراضية لتدشين مشاريع وطنية من قبل وزارة الطاقة في محافظتي فارس وكرمانشاه، صرح الرئيس روحاني انه في الوقت الذي يفرض فيه النظام الاميركي الظالم الحظر والضغوط على البلاد يوميا نقوم نحن بتدشين منجزات جديدة بكل فخر.

واعرب عن امله بتنفيذ جميع البرامج المدرجة في جدول اعمال الحكومة واضاف، اليوم ورغم الضغوط والحظر فان الشعب والحكومة والمسؤولين على استعداد دائم لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات قدر استطاعتهم.

حادث نطنز لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الانشطة الجارية هناك

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان احدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز النووي تضررت اثر تعرضها لحادث فجر اليوم الخميس لافتا ان التحقيق یجری بشان هذا الحادث حاليا.وأفادت وكالة مهر للانباء انه وبحسب مركز الدبلوماسية العامة والاعلام في منظمة الطاقة الذرية الايرانية أوضح "كمالوندي": ان الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الانشطة الجارية في هذا المركز.