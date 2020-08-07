سلامي: لن ندع الشعب اللبناني وحيداً في الظروف الصعبة ابدا

الرئيس الإيراني يفتتح اكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالمالرئيس الإيراني يفتتح اكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم

افتتح الرئيس الايراني "حسن روحاني" صباح اليوم الخميس عبر "الفيديو كونفيرانس" ، وحدتين لانتاج الميثانول في مجمعي "كاوه" و"كيماي بارس خاورميانه " في محافظة بوشهر جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان الرئيس الإيراني "حسن روحاني" افتتح صباح اليوم الخميس عبر آلية "الفيديو كونفيرانس" ، وحدتين لانتاج الميثانول في مجمعي "كاوه" و"كيماي بارس خاورميانه " في محافظة بوشهر جنوب البلاد بطاقة انتاجية سنوية تبلغ 4 ملايين طن من الميثانول وتوفير فرص عمل لاكثر من الفي شخص

ويعتبر مجمع كاوه للبتروكيماويات أكبر مجمع لانتاج الميثانول في العالم ، وتبلغ مساحة المجمع 220 هكتار على السواحل الغربية لمدينة دير وضمن دائرة حقل بارس الشمالي لانتاج الغاز بمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وبلغت كلفة انشاء المجمع 950 مليون دولار مع وحدة الميثانول الجديدة ، وفقا لما اوردته ارنا، ويستهلك المصنع ستة ملايين من الغاز الطبيعي يوميا. ومن مميزات هذا المصنع وجود منصة خاصة على سواحل الخليج الفارسي لتصدير منتجاته بشكل مباشر.

ظريف: السلاح النووي الامريكي وال"إسرائيلي" يهدد منطقتنا

كتب وزير الخارجية الإيراني في الفضاء المجازي وبمناسبة مرور 75 عام على حادثة "هيروشيما ونكازاكي": أمريكا استحقت وصمة عار السلاح النووي منذ 75عام كونها تفردت وكانت أول من استخدمت السلاح النووي، مشيراً إلى ان السلاح النووي الأمريكي و"الإسرائيلي" اليوم يهدد منطقتنا.

وأفادت وكالة مهر للانباء ان وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" كتب في الفضاء المجازي مشيراً إلى استخدام امريكا للسلاح النووي، أمريكا استحقت وصمة عار السلاح النووي منذ 75عام كونها تفردت وكانت أول من استخدمت السلاح النووي، مشيراً إلى ان السلاح النووي الأمريكي و"الإسرائيلي" اليوم يهدد منطقتنا.

وأضاف، كان يجب منذ زمن بعيد وضع حد لهذا الكابوس النووي وإنهائه.

وصول أول طائرة إيرانية من أصل 4 تحمل مساعدات إنسانية إلى بيروت

وصلت طائرة مساعدات إلى العاصمة اللبنانية بيروت، مقدمة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كتأكيد على تضامن الشعب الإيراني مع الشعب اللبناني المقاوم والشريف، ولتوفير الدعم اللازم جراء الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت.

وتحمل الطائرة "ماهان " مساعدات وأدوات طبية الى الدولة اللبنانية، في إطار مساعدة لبنان جراء الانفجار الذي حصل مساء الثلاثاء في مرفأ بيروت. وكان في استقبالها ممثل السفير الإيراني علي اصغري، وممثل “الصليب الأحمر الايراني” في لبنان جواد فلاح ومستشار وزير الصحة العامة حمد حسن، حسين محيدلي.

إشارة إلى أن الطائرة الإيرانية هي واحدة من اربع طائرات ستصل تباعا الى لبنان في إطار تقديم المساعدات وتضم فرقا طبية ومساعدات غذائية وطبية.

تسجيل 2634 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا وشفاء 277 الفا و463 شخصا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ حتى الآن 320 الفا و117 شخصا، بوفاة 174 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي حالات الوفاة في ايران إلى 17 الفا و976 شخصا.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني "سيما سادات لاري" في تصريحها الصحفي اليوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2634 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 320 الفا و 117 حالة لغاية الان بينهم 4156 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 277 الفا و463 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 174 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 17 الفا و976 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و612 الفا و763 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.