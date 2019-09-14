صالحي يعزي السيد نصر الله برحيل الشيخ حسين الكوراني

وجاء في برقية علي اكبر صالحي الى السيد حسن نصر الله: أقدم لكم والى جميع أعضاء وأصدقاء حركة المقاومة والى أسرة حزب الله الشامخة، احر التعازي برحيل العالم المجاهد والفقيه المناضل المرحوم الشيخ حسين الكوراني.

وأضاف صالحي في برقيته، ان ذلك العالم الفاضل، كان من ثمرات وبركات الأفكار السامية لمحيي الدين في عصره الامام الخميني، وكان مثالا لأنصار النهضة الاسلامية العالمية في العصر الحاضر، وقد أدى واجبه الديني والانساني بأفضل نحو ممكن من خلال التأسي بسيرة الائمة الاطهار عليهم السلام ومن خلال التمسك بمبادئ الامام الخميني العظيم بكل إخلاص وإيمان، فاصبح خالدا الى الأبد في أذهان المناضلين والمجاهدين في سبيل الله.

وتمنى رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية للعالم الراحل، علو الدرجات، ودوام السلامة والمزيد من التوفيق للأخ الفاضل وجميع انصار ومؤيدي نهضة المقاومة الاسلامية.