السفير السوري بطهران يدين الإرهاب الامريكي في إعتراض طائرة ركاب إيرانية بأجواء سوريا

وجاء ذلك في نسخة من بيان السفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود، تلقته وكالة مهر للأنباء، حيث أكد أن اعتراض الطائرة المدنية الإيرانية التابعة لشركة ماهان في الأجواء السورية من قبل المقاتلات الحربية الأمريكية هو تجسيد ملموس لنهج الإرهاب الأمريكي في استهداف حياة المدنيين بما فيهم الأطفال والنساء في انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدنيز

وأشار السفير محمود في تصريحات له اليوم إلى أنًّ هذا العمل العدواني ضد الطائرة المدنية الإيرانية لا ينفصل عن الممارسات الأمريكية في دعم الإرهاب ونهب ثروات الشعب السوري مشدداً على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي وجميع القوات الأجنبية غير الشرعية من سورية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب السفير محمود عن التضامن الكامل مع ركاب الطائرة الإيرانية الذين أصيب بعضهم بجروح وشركة ماهان الإيرانية للطيران التي تلتزم بكل المعايير الدولية للطيران.