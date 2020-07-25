  1. السياسة
٢٥‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٩:٢٧ ص

حركات المقاومة الفلسطينية تستنكر الاعتداء الأمريكي على الطائرة الإيرانية

حركات المقاومة الفلسطينية تستنكر الاعتداء الأمريكي على الطائرة الإيرانية

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية "الحادث الإجرامي" الذي قامت به المقاتلات الأمريكية باعتراض طائرة مدنية إيرانية في أجواء سوريا.

وأكّدت الفصائل في بيان لها على أنّ هذا التصرف الأمريكي يخدم مصالح الاحتلال الصهيوني، معتبرة أنّ هذا التصرّف يعتبر وفق الأعراف الدولية "جزءاً من الإرهاب العالمي الذي تقوده أمريكا والكيان في المنطقة".

ودعت فصائل المقاومة الأمة الإسلامية والعربية إلى نبذ الخلافات، والتوحّد في وجه الاحتلال الصهيوني والغطرسة الأمريكية.

وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان" هبطت في مطار بيروت بعد أن اعترضتها مقاتلات فوق سوريا، وتمّ إجلاء مصابين من بين الركاب الذين كانوا على متنها.

وقال ربان الطائرة إن مقاتلتين أميركيتين اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري، وحمّلت وزارة الخارجية الإيرانية واشنطن مسؤولية تداعيات الحادث.

/انتهى/

رمز الخبر 1906040

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