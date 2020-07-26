كيف تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع حادثة الطائرة الايرانية؟

واعتبر نشطاء مواقع التواصل ان الجريمة هي عبارة عن ارهاب دولي وجريمة ضد الانسانية، حيث كتبت "كلناز الفيلي":"اتفه واسخف ما جاء خلال التبريرات الاميركية في جريمة اعتراض الطائرة الايرانية، هو ان اميركا فعلت ذلك لـ(تحمي) قواتها المتواجدة في سوريا، وكأن تواجدهم ضمن جمعيات خيرية لها الحق بالتنقل بين البلدان براحتها، او انها اتت بطلب من الحكومة السورية ماشايفين دولة احتلال بهذه الصلافة كأميركا".

وغرد "أمير الموسوي":"أهم أسباب الإرهاب الأمريكي ضد الطائرة المدنية الإيرانية: -غضبهم من نتائج زيارة الكاظمي لطهران وحسم موضوع إخراج الإحتلال من العراق -تنفيس للصهاينة بسبب طول إنتظارهم لنوع ردع حزب الله -لضربها من قبل المضادات السورية بسبب وجود مقاتلات معادية أمريكية جنبها لخلط الأوراق. -فشل العقوبات".

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