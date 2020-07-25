إيران ترفع شكوى إلى منظمة الطيران المدني بعد التعرض لطائرة "ماهان" / 215 ضحية جديدة جراء كورونا

إيران ترفع شكوى إلى منظمة الطيران المدني بعد التعرض لطائرة "ماهان"

اعلنت منظمة الطيران المدني الايرانية انها قدمت شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) بشأن تهديد طائرة الركاب التابعة لشركة ماهان فوق الاجواء السورية من قبل طائرتين حربيتين اميركتين.

الصحة تسجل 2489 إصابة بكورونا و215 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية ، سيما سادات لاري، عن تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و215 حالة وفاة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، ولفتت الى تعافي نحو 250 ألف شخص من المصابين.

ظريف يحذر من وقوع كارثة ويدعو لوضع حد لأفعال أمريكا الخارجة عن القانون

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الجمعة أنه يجب وضع حد لأفعال أمريكا الخارجة عن القانون قبل وقوع كارثة.