زيادة الصادرات الإيرانية إلى الدول العربية والأفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام لمكتب الشؤون العربية والافريقية بمنظمة تنمية التجارة الايرانية، فرزاد بيلتن: "ان الاحصاءات المنشورة تشير الى ان صادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الدول العربية والافريقية في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2022)، شهدت زيادة نسبتها 20 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل من 13.595 مليار دولار الى 16.293 مليار دولار".

وتابع: "يأتي العراق بـ8.9 مليار دولار، والامارات بـ4.9 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ716 مليون دولار، وغانا بـ353 مليون دولار، وجنوب افريقا بـ254 مليون دولار، في المراكز الخمسة الاولى في حجم الصادرات الايرانية الى الدول العربية والافريقية".

وأردف: "كما تشير الاحصاءات المنشورة، ان حجم استيراد الجمهورية الاسلامية الايرانية من الدول العربية والافريقية خلال العام الايراني الماضي شهد زيادة بنسبة 76 بالمائة مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل من 10.47 مليار دولار الى 18.479 مليار دولار، حيث احتلت كل من الامارات بـ16.523 مليار دولار، والعراق بـ1.197 مليار دولار، وسلطنة عمان بـ619 مليون دولار المراكز الثلاثة الاولى".

وقال مسؤول التجارة الايراني : "ان منظمة تنمية التجارة الايرانية تتابع العديد من الخطط والبرامج للسنة الجديدة ومن أهمها؛ متابعة تنمية البنى التحتية التجارية والتي تشمل النقل والشحن والبنى المالية والبنكية والضمان والموانئ والجمارك والمعايير، ودعم تأسيس المراكز التجارية، ورفع مستوى النشاطات الترويجية التجارية من قبيل النشاطات المعرضية وتبادل الوفود التجارية وتوسيع النشاطات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية عبر زيادة عدد الملحقين التجاريين وعقد اجتماعات اللجان التجارية والاقتصادية المشتركة وزيادة اللقاءات مع المسؤولين الاقتصاديين في مختلف الدول وابرام مذكرت التفاهم التجارية وتسهيل التجارة عبر خفض التعريفات التجارية".

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