العدو الاسرائيلي يعلن عن حدث أمني في مزارع شبعا المحتلة جنوب لبنان

ولفت مراسل المنار الى ان “القصف المدفعي الإسرائيلي تواصل لمدة تقارب الساعة(بعيد الاعلان عن الحدث الامني) في محيط موقع رويسات العلم الصهيوني”، وذكر ان “القصف الصهيوني انحصر في مرتفعات كفرشوبا و الأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة”، وأشار الى ان “الطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع الاسرائيلية حامت في الاجواء منذ الاعلان عن الحدث الامني”.

من جهته، قال رئيس حكومة العدو بنيامين نتانياهو إن “ما جرى على الحدود هو حدث أمني غير بسيط”، في حين ترأس نتانياهو اجتماعا أمنيا في وزارة الحرب الإسرائيلية.

المصدر: موقع المنار