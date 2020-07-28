الدول الفاسدة ستدفع ثمن أفعالها المتغطرسة ضد الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء "غلامعلى رشيد" قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) صرح على هامش مناورات "النبي الاعظم (ص) -14" المشتركة بين قوى الحرس الثوري في الخليج الفارسي بين مضيق "هرمز" والجزر الايرانية، صرح: "الذين يسعون الى زعزعة الامن والاستقرار في ايران، سيدفعون ثمن افعالهم وغطرستهم ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية".

وأكد اللواء "رشيد" على ان قواتنا المسلحة ستبذل كل طاقاتها وامكانياتها للدفاع عن التهديدات التي تزعزع امن واستقرار البلاد في الوقت والمكان المناسبين، وقال أن الدول الفاسدة والاستعمارية التي ذاقت المذاق المر للقدراتنا الهجومية للقوات المسلحة التابعة للجمهورية الاسلامية ضد تهديداتها وغطرستها، سوف تدفع ثمن وقاحتها وسلوکها المحفوف بالمخاطر.