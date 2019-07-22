القدرات الدفاعية لايران غير قابلة للتكهن وستفاجئ الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني الادميرال علي شمخاني أجرى امس الاحد زيارة تفقدية لمقر خاتم الانبياء (ص) التابع لحرس الثورة الاسلامية والتقى بقائد هذا المقر اللواء غلامعلي رشيد، حيث بات على اطلاع بآخر الاوضاع والتهديدات المحتملة ونسبة التأهب والاستعداد لدى القوات المسلحة الايرانية، خلال اجتماعه مع قادة ومساعدين في المقر المذكور.

وأكد اللواء رشيد أن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمواجهة التهديدات المحتملة بشكل حاسم وذكي وستحول دون المخاطرة بالشعب والاراضي الايرانية في حال حصول اي اعتداء.

وأكد: خسائر العدو ستكون أكثر للغاية من الانجازات التي سيحصل عليها.

وتابع: أن أوجه القدرات الدفاعية والهجومية لدى ايران غير قابلة للتكهن وستفاجئ العدو.

وعبر رشيد عن أمله بألا تفضى قرارات أمريكا بزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة./انتهى/