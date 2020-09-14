روحاني يؤكد على ضرورة تعاون السلطات الثلاث في البلاد من أجل معالجة المشاكل / تسجيل128حالة وفاة جديدة

روحاني يؤكد على ضرورة تعاون السلطات الثلاث في البلاد من أجل معالجة المشاكل

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني على ضرورة وجود تعاون بين السلطات الثلاثة في البلاد، قائلا إن التعاون بين السلطات الثلاث يضمن حلّا اسرع للمشاكل والقضايا الراهنة في البلاد.

رضائي: حكم نظام آل خليفة في البحرين لن يستمر بعد خيانته للامة الاسلامية

أكد امين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران، محسن رضائي، ان حكم نظام آل خليفة في البحرين لن يستمر بعد خيانته للامة الاسلامية، بتطبيعه العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين.

مجيدي يفوز بجائزة "الفانوس السحري" بمهرجان البندقية السينمائي

فاز فيلم "خورشيد " (الشمس) للمخرج الايراني مجيد مجيدي بجائزة "الفانوس السحري" في مهرجان البندقية السينمائي الدولي في ايطاليا.

صالحي: يعمل حاليا 1044 جهازا للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشاة فوردو

صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي أكبر صالحي، انه وفقا لسياسات تقليص الالتزامات في الاتفاق النووي يعمل حاليا 1044 جهازا للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشاة فوردو.

قاليباف: لدى أميركا والكيان الصهيوني مخططات خبيثة في المنطقة وسنتخذ خطوات جيدة لمواجهتها

أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني "البرلمان" محمد باقر قاليباف، أن محاولات فرض التطبيع بين الكيان الصهيوني ودول الخليج الفارسي سيقود حتما الى زعزعة الأمن.

وزارة الصحة تعلن تسجيل 128 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في ايران

اعلنت المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري بان عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 2089 اصابة جديدة بمرض كورونا وتسجيل 128حالة وفاة جديدة في ال24 ساعة الماضية.