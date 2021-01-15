اطلاق العديد من صواريخ "كروز" البحرية خلال مناورات "إقتدار_99" / تسجل 81 حالة وفاة جدیدة بکورونا

خلال مناورات "اقتدار_99"؛ اطلاق انواع متعددة من صواريخ كروز البحرية

أُطلِقَت العديد من صواريخ "كروز" البحرية خلال مناورات "إقتدار_99" التي تجريها القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في يومها الثاني والاخير على مساحة واسعة تمتد من سواحل مكران الايرانية الى بحر عمان وشمال المحيط الهندي.

روحاني: الحكومة الإيرانية تولي الخدمات الالكترونية اهتماماً بالغاً

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن حكومته تَعتبر الخدمات الالكترونية أساسا مهما لدورها في تسريع الأعمال ومساهمتها في منع الروتين، مؤكداً على ضرورة تنشيط القطاع الخاص كونه اساس الاقتصاد في البلاد.

الصحة الايرانية: تسجيل6471 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت متحدثة وزارة الصحة الايرانية " سيما سادات لاري" عن تشخيص 6471 إصابة جديدة بفیروس كورونا في البلاد في غضون الساعات الـ 24 الماضية.