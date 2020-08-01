رئيس مجلس النواب العراقي يدعو لإنتخابات مبكرة

وأوضح الحلبوسي في تغريدة على صفحته في "تويتر"، الإجراءات التي يمكن اتبعاها وفقا للمادة 64 من الدستور.

وقال إن مجلس النواب يمكن حله بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يدعو عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوما، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل فقط تصريف الأعمال.

وقال رئيس مجلس النواب العراقي، إن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة.