روحاني يعلن فرض قيود جديدة لـ 25 محافظة لاحتواء وباء كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عقد صباح اليوم السبت، اعرب الرئيس روحاني عن شكره لقائد الثورة الاسلامية لحضور سماحته في اجتماع اللجنة الاسبوع الماضي، وقال: يجب على الجميع القيام بواجباتهم لمكافحة كورونا، وجزءًا من هذه الوجبات تتعلق بالحكومة.

واضاف: المهمة الثانية هي مسؤولية المواطنين أنفسهم، لن ننجح إذا لم يقم الشعب بواجباته تجاه مكافحة هذا المرض، ومن الأمور المهمة التي كانت لدينا في الماضي أنه تم الإعلان عن قرارات جيدة من قبل اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، لكنها إما لم تنفذ بشكل جيد أو لم تنفذ على الإطلاق، لذلك أمر قائد الثورة بانشاء مقر عملياتي في هذا المجال.

وتابع روحاني قائلا: وافقنا على فرض قيود في 25 مركز محافظة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل لمدة عشرة أيام حتى يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، والتي تشمل تعطيل انشطة المجموعات المهنية الثالثة والرابعة، ومن بينها بشكل أساسي الأنشطة التعليمية وأماكن التجمعات، كما تم تمديد القيود المفروضة على 43 مدينة لمدة أسبوع آخر./انتهى/