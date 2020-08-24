نذورات حسينية بین ایدي المحتاجین وضحايا كورونا

وافادت وكالة مهر للانباء، ان سكرتير المقر الوطني للنذورات الحسينية اشار الى انه سيتم توزيع 72 وعاء طعام على المحتاجين في اكثر من 33 مدينة في ايران، واكد على ان التعهد بالنذريات الحسينية لمدن اخرى هو على جدول اعمالنا.

وقال "محمد قوسي" في حديث مع وكالة مهر للأنباء، ان "امير اباديان" قام بتقديم هذه النذرية في مدينة "امير اباد دامغان" وتم تقديم 72 وعاء طعام الى المحتاجين والفقراء على نيّة شهداء كربلاء، وقال: "هذا العمل تم في ثمان مدن بمحافظة سمنان، وسيتم تعميم هذه النذور في المدن الايرانية الاخرى".

واكد على ان هذه النذور تم وضعها وفقا لارشادات قائد الثورة الاسلامية، وسيتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين وضحايا كورونا.

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